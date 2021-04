Bia Kicis compara medidas contra Covid a campo de concentração

Mariana Costa, Metrópoles - A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara fez uma série de publicações no Twitter, na manhã de Páscoa (4/4) para criticar as medidas restritivas adotadas pelo Canadá contra a Covid-19. Na publicação, a parlamentar chama as instalações governamentais para viajantes com Covid-19, de “campos de concentração”, em menção ao regime nazista, que exterminou cruelmente cerca de 11 milhões de pessoas.

“Campos de concentração (com nome mais bonitinho de instalações governamentais) já são uma realidade no Canadá para viajantes que testa (sic) positivo para o Covid”, afirma a deputada na publicação. O post é seguido de vários vídeos onde o apresentador de um talk show conservador na Fox News, Tucker Carlson, critica o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau.

O Canadá, assim como a maior parte do mundo, adota medidas restritivas para não disseminar o vírus que já matou mais de 2 milhões de pessoas no mundo. Dentre as políticas públicas, estão a exigência do teste negativo ou exigência do comprovante de vacina. Em alguns países, como o Iraque, até com o resultado negativo é necessário que o turista faça quarentena.

