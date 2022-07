Bia Kicis defende castração química de estupradores após médico abusar de grávida

"É um excelente momento para a gente colocar o projeto em pauta", afirmou a deputada do PL-DF edit

247 - A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) defendeu, nesta quarta-feira (13), a castração química para homens condenados por estupro. A parlamentar admitiu o seu posicionamento, após o médico anestesista Giovanni Quintella Bezerra ser preso, na última segunda-feira (11), por ter colocado o pênis na boca de uma mulher grávida e que fazia cesárea no Hospital da Mulher em Vilar dos Teles, São João Meriti, município na Baixada Fluminense (RJ).

"É um excelente momento para a gente colocar o projeto em pauta. E eu tenho certeza que ele será aprovado. Quem vai defender um caso como esse? Esse não tem desculpa. Não tem uma viva alma que tenha coragem de defender esse criminoso e esse tipo de prática. O clima [na Câmara dos Deputados] está favorável", disse Bia em entrevista à Jovem Pan.

"Ontem, a bancada feminina assinou uma nota de repúdio nesse caso, e aí tem deputada de direita e de esquerda. Eu acho que esse caso mexeu tanto com todo mundo e com as mulheres que não tem como se opor. Acho que esse é o momento perfeito para a gente levar adiante esse projeto. E eu acredito que o clima seja favorável, sim, para aprovação", acrescentou.

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) suspendeu o registro do anestesista.

