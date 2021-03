Bia Kicis deve ser confirmada como presidente da CCJ

247 - A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) deve ser confirmada para ocupar a presidência da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, segundo o site O Antagonista .

A parlamentar é bolsonarista radical e seu nome foi alvo de resistência até de parlamentares aliados ao governo quando surgiu como indicado para o cargo, além dos partidos de oposição .

Ela é investigada pelo STF no inquérito das fake news e já defendeu intervenção militar no Congresso em discurso dentro do plenário da Casa no ano passado.

Segundo a matéria, o acordo para que Bia Kicis ocupe o cargo incluiu o recuo da colega Carla Zambelli da Secretaria de Comunicação.

