Bia Kicis pede desculpas e diz que não é racista

247 - A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), da base bolsonarista, teve que se retratar publicamente nesta terça-feira (29) após fazer um post racista para atacar os ex-ministros Henrique Mandetta e Sergio Moro.

Na postagem, ela manipulou a imagem de ambos com a cor negra e disse que eles estariam procurando emprego no magazine Luiza, que recentemente anunciou um processo seletivo exclusivo para negros, como reparação social.

Após uma série de críticas, vinda de parlamentares, do STF e do próprio Mandetta, que a chamou de “nauseabunda”, ela foi obrigada a se retratar:

“Não sou racista e quem me conhece sabe disso. Fiz uma crítica a dois ex-ministros que traíram o presidente Jair Bolsonaro e em descrédito, fazem de tudo para retornar ao jogo político. Se ofendi alguém, peço desculpas”, escreveu a bolsonarista em suas redes.

