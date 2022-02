Bia Kicis sugere que “presságio” de Bolsonaro sobre “salvar o Brasil” é ação de militares

Em conversa com outras figuras do submundo da extrema direita, deputada diz isso tem a ver com pedido de esclarecimento das FA ao TSE edit

Fórum - A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) disse durante um bate-papo com outros integrantes do núcleo duro da extrema direita brasileira que “não faz ideia do que seja” o tal “presságio” que o presidente Jair Bolsonaro teve na última quinta-feira (10), quando afirmou que “nos próximos dias vai acontecer algo que vai salvar o Brasil”, mas sugeriu que está relacionado a uma ação que será encabeçada pelas Forças Armadas. A conversa aconteceu no Twitter Spaces, uma plataforma de áudio da rede social.

“Eu mesma já fiz vários requerimentos ao TSE e eles nunca responderam. Colocando assim perguntas, dúvidas bem objetivas e eles nunca responderam. Só que quem tá pedindo agora é o Exército, né? São as Forças Armadas. Eles não responderam ainda, então vamos aguardar pra ver se eles vão dar alguma resposta… Porque eu tenho certeza e é como o presidente falou, né… Tem muitas vulnerabilidades. Pode até não ser assim em questão de quantidade, mas de qualidade, sabe? São vulnerabilidades que realmente fazem a diferença, né… Agora, eu te falo uma coisa… Eu não consigo nem imaginar o que o presidente quer dizer quando ele diz que vai ter uma surpresa, que vai acontecer alguma coisa… Eu não sei… Nesse ponto eu tô também como vocês, aguardando pra saber o que farão… O que as Forças Armadas farão caso não tenham uma resposta satisfatória do TSE”, falou a parlamentar bolsonarista, requentando o já batido tema do voto impresso e as suspeitas descabidas do seu grupo político radical sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas.

