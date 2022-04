Bivar avisa a aliados que pretende se candidatar a presidente da República

Aliados do presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar (PE), estão decidindo a data para o lançamento da pré-candidatura dele à presidência da República edit

247 - O presidente nacional do União Brasil, o deputado federal Luciano Bivar (PE), afirmou a aliados na sigla que pretende se lançar como pré-candidato a presidente da República nos próximos dias. De acordo com a coluna Radar, a data, ainda em análise pela cúpula da legenda, deve ser confirmada nesta semana.

O dirigente do União Brasil se reúne nesta quarta-feira (6) com caciques do MDB e do PSDB para tratar do assunto. As siglas tentam formar uma chapa a partir da aliança dos projetos de João Doria (PSDB-SP) e Simone Tebet (MDB-MS), os dois pré-candidatos ao Planalto.

Na última sexta-feira (1) o União Brasil emitiu uma nota e reforçou que o ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) Sergio Moro não será candidato a presidente da República pelo partido.

De acordo com a sigla, a filiação do ex-magistrado aconteceu para que ele dispute uma eleição para deputado estadual ou para uma vaga no Congresso Nacional (deputado federal ou senador).

