Bivar e Gleisi negociam ida do União Brasil para a base de Lula

247 - O presidente do União Brasil, Luciano Bivar (PE), teve uma série de reuniões ao longo desta semana para definir de qual lado estará a sigla a partir de 2023, segundo o jornal O Globo. Ele se encontrou com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PT).

Bivar e Gleisi negociaram, de acordo com a reportagem, o ingresso do União Brasil na base do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Luciano Bivar disse a Gleisi que espera ofertas de contrapartida para fazer parte da base de Lula — o União Brasil nasceu da fusão entre DEM e PSL, duas legendas que se antagonizam ao PT. Ao tratarem da formação de um bloco para a disputa de cargos na Mesa da Câmara e em comissões em 2023, Gleisi demonstrou disposição para avaliar quais cargos poderiam ser destinados aos integrantes do União Brasil, em troca da adesão o futuro governo".

Bivar conversou com Lira após a reunião com Gleisi. O presidente da Câmara vê com bons olhos a aproximação com o PT, já que pretende conquistar o apoio do próximo governo para se reeleger ao cargo. "Um eventual apoio do PT a Lira, ou até mesmo a neutralidade na disputa, poderia facilitar o ingresso de PP e União Brasil na base de Lula. Hoje, no partido do presidente da Câmara, o principal obstáculo para a adesão é a posição de ministros de Bolsonaro, como o chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira".

