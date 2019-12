Bizarro: Ernesto Araújo posta mensagem de Natal em latim

Seguidores do chanceler criticaram a frase em latim e alguns ironizaram a postagem. “Coisa mais boçal, escrever em latim pra ostentar suposta erudição. Macaco sempre será macaco, mesmo que use insígnias de ouro”, disse um usuário. “Pegae um nabum e enphia no rabum!”, tuitou outro edit

Da revista Fórum – O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, decidiu publicar em suas redes sociais nesta terça-feira (24) uma mensagem de Natal com um trecho bíblico em latim.

“Vidimus enim stellam eius in oriente et venimus adorare eium”, postou o chanceler brasileiro. Publicações em latim por parte de membros do governo de Jair Bolsonaro tem apresentado uma frequência que chama a atenção. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, é um dos que “gasta o latim”.

A tradução do dito veio ainda no mesmo tuíte: “Vimos a Sua estrela no oriente e viemos adorá-Lo”. A frase foi retirada de uma passagem bíblica (Mt 2,12 – 12) em que Mateus narra a chegada dos Reis Magos em Jerusalém em razão do nascimento de Jesus de Nazaré.

Seguidores do chanceler criticaram a frase em latim e alguns ironizaram a postagem. “Coisa mais boçal, escrever em latim pra ostentar suposta erudição. Macaco sempre será macaco, mesmo que use insígnias de ouro”, disse um usuário. “Pegae um nabum e enphia no rabum!”, tuitou outro.

