Blindado pela Justiça, Aécio presidirá comissão de relações exteriores da Câmara

Deputado liderou o golpe de 2016 e depois foi flagrado em esquemas de corrupção no governo Temer, mas formou aliança em torno de Arthur Lira edit

247 – O deputado Aécio Neves (PSDB-MG), que liderou o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff e depois foi flagrado em esquemas de corrupção no governo Temer, com a entrega de malas de R$ 2 milhões da JBS a seu primo, será reabilitado, uma vez que continua blindado pelo Poder Judiciário.

Segundo reportagem do jonral O Globo,ele é o principal cotado para assumir a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE). "Segundo aliados de Aécio, o acordo para que ele assumisse a comissão foi fechado diretamente com Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, durante a campanha na eleição para a Mesa Diretora. Nos bastidores, Aécio foi parte da ala do PSDB pró-Lira, embora a o partido tenha permanecido formalmente ao lado de Baleia Rossi (MDB-SP), candidato de Rodrigo Maia (DEM-RJ)", aponta a reportagem.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:





