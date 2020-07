Blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio é preso novamente após desobedecer justiça

O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio desobedeceu restrições da Justiça, foi para a ato contra Supremo Tribunal Federal neste domingo e detido no local edit

247 - O blogueiro Oswaldo Eustáquio foi preso pela segunda vez pela Polícia Federal neste domingo (19). Ele seguia uma série de restrições do STF para seguir em liberdade. No entanto, nesta manhã, Eustáquio resolveu participar dos protestos de bolsonaristas, local no qual foi detido.

A informação foi revelada pela blogueira bolsonarista Teff Ferrari. Outras fontes das milícias bolsonaristas confirmam a informação.

O blogueiro estava proibido de manter contato, por telefone e redes sociais, com todas as pessoas que também são investigadas no mesmo inquérito.

Ele estava proibido de se aproximar menos de 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes, em Brasília, ou das residências dos ministros do STF.

