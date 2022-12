Bloqueio de recursos determinado pelo TSE deixa PL sem dinheiro para pagar aluguel de casa e escritório de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O bloqueio das contas do PL determinado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, deixou o partido ser recursos para pagar o aluguel da casa que Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Bolsonaro devem morar após deixarem o palácio da Alvorada, no início do próximo ano, diz a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo.

A reportagem ressalta, ainda, que integrantes da legenda dizem que também não existem recursos para pagar o aluguel da sala reservada para Bolsonaro trabalhar quando terminar o mandato. A residência escolhida pelo casal Bolsonaro fica no condomínio Ville de Montagn", no Jardim Botânico, em Brasília, e a sala em que ele irá despachar fica localizada ao lado da sede do partido.

O bloqueio de R$ 13,5 milhões é uma parte da multa de R$ 22,9 milhões imposta ao PL por questionar, sem provas, a segurança de quase 300 mil urnas eletrônicas somente durante o segundo turno das eleições que resultaram na eleição presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

