"Boa parte dos bolsonaristas já está procurando o PT", diz Kajuru

247 - O senador Kajuru (Podemos, foto) comentou a respeito das negociações em Brasília após a vitória do presidente eleito Lula. Segundo o parlamentar, “uma boa parte dos bolsonaristas já está procurando o PT”.

"O problema é que se Jesus Cristo for eleito presidente, ele vai ter que negociar com o Centrão. Senão, ele não vai ter maioria na Câmara. Essa é a realidade. Existe o corrupto porque existe o corruptor. É inevitável essa negociação. […] Enquanto tiver esse monte de partido e de picaretas, todo governo vai ter que negociar. […] Vai ficar o pessoal do Bolsonaro e mais alguns simpatizantes dele. Mas uma boa parte dos bolsonaristas já está procurando o PT“, afirmou Kajuru em entrevista ao portal Crusoé.

