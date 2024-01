"Bobagem", diz Valdemar sobre diz que operação da PF que teve Ramagem como alvo

Apoie o 247

247 - O presidente nacional qualificou como “bobagem” a operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta quinta-feira (25) e que teve como um dos alvos centrais o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ).” Isso vai favorecer o Alexandre Ramagem no Rio porque a função dele como chefe da Abin era investigar. Eles compraram um aparelho. Cada dia falam uma bobagem”, disse Valdemar, de acordo com a coluna da jornalista Letícia Casado, do UOL. Ramagem dirigiu a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) durante o governo Jair Bolsonaro (PL) e é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro.

No início da manhã desta quinta-feira, a PF realizou buscas no gabinete de Ramagem na Câmara e também foi até seus endereços residenciais. Ao todo, os agentes estão cumprindo 21 mandados de busca e apreensão. O objetivo da operação é aprofundar a investigação sobre o uso de um programa espião que permitia o monitoramento da localização de pessoas, sem autorização judicial. A monitoração ilegal incluiu críticos e opositores do governo Bolsonaro e até ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Para Valdemar, contudo, Ramagem é alvo de perseguição política. "Isso é loucura, Ramagem é camarada honesto. Ele [ministro do STF Alexandre de Moraes] está perseguindo o Ramagem só porque é do PL, candidato do [Jair] Bolsonaro", disse Valdemar. "O presidente do Congresso, senador [Rodrigo Pacheco (PSD-MG)] já tinha que ter entrado com afastamento do Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal", diz Valdemar.

Na semana passada, um outro deputado do PL, Carlos Jordy, também foi alvo de mandado de busca e apreensão no âmbito da 24ª fase da Operação Lesa Pátria, que apura o financiamento e a instigação dos atos golpistas do 8 de janeiro.

