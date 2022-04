"Bolsolão do busão": Rogério Correia protocola requerimento de convocação de Ciro Nogueira para dar explicações

Apoie o 247

247 - O deputado federal Rogério Correia (PT-MG) protocolou nesta terça-feira (5) um requerimento de convocação do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), à Câmara dos Deputados para dar explicações sobre o "Bolsolão do busão".

Ciro Nogueira vem priorizando municípios de aliados e apadrinhados políticos por meio da liberação de recursos do programa Caminho da Escola, voltado para a compra de ônibus escolares para atender os estudantes de áreas rurais, com verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), denunciou o jornal O Estado de S. Paulo.

O documento protocolado por Correia "requer seja convocado o Ministro da Casa Civil Ciro Nogueira para prestar esclarecimentos em relação às irregularidades e caracterização de sobrepreço na licitação para aquisição de ônibus escolares com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, bem como, os termos das reuniões do Ministro com o Presidente do FNDE, Marcelo Pontes, sem a presença do Ministro da Educação, a primeira no dia 22 de fevereiro e a segunda quatro dias antes da retomada do processo licitatório rejeitado pela Diretoria de Administração do FNDE e da Controladoria Geral da União – CGU".

