Bolsonarista espirra sem máscara em direção a manifestantes contrários ao governo (vídeo)

O apoiador de Jair Bolsonaro caminhava sem máscara, descumprindo determinação do governo do Distrito Federal, enquanto um carro da Polícia Militar passava ao seu lado edit

247 - Em Brasília, próximo a Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, um apoiador de Jair Bolsonaro provocou manifestantes contrários ao governo soltando um espirro em direção a eles.

O bolsonarista não usava máscara e um carro da Polícia Militar passava ao seu lado no mesmo momento. Vale lembrar que por determinação do governo do Distrito Federal, o uso de máscara de proteção é obrigatório.

A polícia agiu quando um confronto físico entre o bolsonarista e o outro manifestante estava prestes a começar.

Militante do Bolsonaro sem máscara lança espirros em manifestante contrário ao governo. Agressivo e desequilibrado, precisou ser contido pela polícia. Vídeo enviado pelo meu parça @gentedemal pic.twitter.com/OcfuZPrJhC — GugaNoblat (@GugaNoblat) June 7, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.