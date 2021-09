Bolsonarista invade acampamento indígena em Brasília e simula agressão (vídeo)

De acordo com um vídeo divulgado nas redes sociais, ela disse no telefone que está no acampamento cercada de "índios com o pau na mão" edit

247 - Uma mulher bolsonarista invadiu nessa quinta-feira (2) um acampamento indígena em Brasília (DF) xingou alguns jovens que estavam no local. De acordo com o vídeo, ela disse no telefone que está no acampamento cercada de "índios com o pau na mão".

A mulher foi rapidamente corrigida por todos: "indígenas, indígenas".

Depois de ver um carro da polícia passar em frente ao local, ela correu como se estivesse sendo atacada.

Os indígenas cercam o carro chamando a mulher de "racista".

Um policial tirou a bolsonarista do local.

Nesta quinta-feira (02), em Brasília, o acampamento das delegações indígenas foi invadido por uma mulher bolsonarista que proferiu ofensas, palavras e termo pejorativos à alguns jovens do acampamento.

Em seguida, ela se faz de vítima e corre para o carro da polícia. pic.twitter.com/y3ocOCsWGi — Lia De Sousa (@LiaDeSousa1) September 3, 2021

