Bolsonarista que tentou explodir aeroporto de Brasília será indiciado por terrorismo, diz delegado

247 O delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido, disse que o terrorista bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, preso no sábado (24) após armar uma bomba na área do Aeroporto Internacional de Brasília, será indiciado pela prática de terrorismo, posse e porte ilegais de armas e munições, além da posse de artefato explosivo. A informação é do Correio Braziliense.

George Sousa é paraense e admitiu em depoimento na 01ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) a motivação política do crime. Dono de uma empresa de vestuário em Santarém, no Pará, Sousa veio a Brasília após a derrota de Jair Bolsonaro no segundo turno. Desde então, continua na capital federal, participando de atos em frente ao QG do Exército.

No começo da noite de sábado, ele foi preso em um apartamento alugado. Junto com ele, a Polícia encontrou um fuzil, duas espingardas, revólveres e mais de 1 mil munições e artefatos explosivos.

Em seu depoimento à polícia, o bolsonarista também afirmou que as armas e munições seriam distribuídas entre os apoiadores do Jair Bolsonaro , caso houvesse "necessidade e orientação" nesse sentido.

