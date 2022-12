Bolsonarista suspeito de terrorismo acusa comparsa de liderar ataques à PF

Alan Rodrigues foi “um dos cabeças” do ataque à PF, “encabeçando na frente da Polícia Federal” edit

Apoie o 247

ICL

247 - Foragido e suspeito de participar de um atentado terrorista a bomba em Brasília, Alan Diego Rodrigues dos Santos foi apontado como um dos líderes dos ataques à Polícia Federal, em 12 de dezembro, segundo o gerente de postos de combustíveis George Washington Sousa.

Rodrigues foi “um dos cabeças” do ataque à PF, “encabeçando na frente da Polícia Federal”, de acordo com George Washington, preso na Papuda por produzir uma bomba, instalada por Rodrigues em um caminhão-tanque de combustível no aeroporto de Brasília.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.