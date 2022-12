Bolsonarista Zé Trovão é internado em Brasília após sentir dores no peito

Apoie o 247

247 - O deputado federal eleito por Santa Catarina, Zé Trovão (PL), deu entrada em um hospital de Brasília na terça-feira (6) após sentir fortes dores no peito e formigamento, no que seria um possível princípio de infarto, segundo a assessoria do político. As informações são do portal G1.

Em uma postagem nas redes, a conta oficial do político mostra ele em um leito. Descreve ainda que ele passará por exames, entre eles, um eletrocardiograma. Não há previsão de alta.

Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, é caminhoneiro e foi eleito em outubro pela primeira vez para o cargo. Recebeu 71.140 votos, sendo um dos seis deputados federais eleitos pelo PL no estado.

Da linha de frente de Bolsonaro, ele é investigado no inquérito dos atos antidemocráticos, e foi preso em outubro de 2021 após ter a preventiva decretada por descumprir ordens judiciais.

