Bolsonaristas atiram balões de água em faixa com Moro, Maia, Joice, governadores e ministro do STF (vídeo)

247 - Manifestantes bolsonaristas atiraram balões de água em uma faixa que continha fotos do ex-ministro Sergio Moro, do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, da deputada federal Joice Hasselmann, do governador de São Paulo, João Doria, do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e do ministro dos STF Alexandre de Moraes.

Na faixa estava escrito "tiro ao alvo", e bolsonaristas arremessavam balões de água nos desafetos de Bolsonaro.

O Moro levando balão na cara da gentalhada que amava ele kkkkkkkk auge pic.twitter.com/XhpiNZoBRc May 9, 2020

