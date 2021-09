Bolsonaristas bloqueiam acesso à Esplanada e ameaçam invadir STF

Representante dos manifestantes diz querer entregar a Bolsonaro uma carta pedindo a destituição de todos ministros do STF, além do recolhimento dos passaportes e prisão cautelar dos magistrados edit

247 - Um dia após a realização dos atos golpistas no feriado de 7 de setembro, convocados por Jair Bolsonaro, apoiadores do atual governo continuam ameaçando a ordem democrática em Brasília. Segundo o Correio Braziliense, cerca de mil bolsonaristas estão aglomerados nas proximidades do Congresso Nacional.

Os manifestantes já ameaçaram invadir a pista que dá acesso ao Supremo Tribunal Federal (STF) e bloquearam a entrada da Esplanada dos Ministérios. Aproximadamente 50 caminhões estão estacionados no local.

Um representante dos apoiadores subiu em um trio elétrico para anunciar que quer entregar a Bolsonaro, em mãos, uma carta pedindo a destituição de todos ministros do STF. Além disso, eles querem também uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Os bolsonaristas ainda exigem o recolhimento dos passaportes dos ministros da Corte e prisão cautelar deles.

A A Polícia Militar do Distrito Federal negocia a retirada dos manifestantes.

ACESSO À ESPLANADA BLOQUEADO



Cerca de mil bolsonaristas bloqueiam o acesso à Esplanada dos Ministérios e pedem destituição dos ministros do Supremo.



Vídeo: Minervino Junior/CB/D.A Press [1/3] pic.twitter.com/cjLcXm8mp3 — Correio Braziliense (@correio) September 8, 2021

