Bolsonaristas colocam Flávio Dino na mira da CPI do 8 de janeiro

247 - A base bolsonarista no Congresso se prepara para colocar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, (PSB) no centro da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que irá investigar os atos terroristas de 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram as sedes do Três Poderes, em Brasília.

Segundo o jornalista Lauro Jardim, de O Globo, a estratégia dos parlamentares bolsonaristas envolve “grudar no imaginário dos seus seguidores a fantasia de que as depredações do 8 de Janeiro foram maquinadas pelo governo Lula. Quer também centralizar os tiros em Flávio Dino, a quem acusará de omisso”.

Já o Palácio do Planalto avalia que a Polícia Federal irá chegar em breve aos financiadores dos atos golpistas, o que poderá revelar conexões com o financiamento de campanhas políticas de parlamentares bolsonaristras e de extrema direita, o que acabaria com a narrativa de que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria sido conivente com os atentados.

