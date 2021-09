Bolsonaristas dizem estar prontos para passar vários dias na Esplanada

Manifestantes bolsonaristas invadiram a Esplanada dos Ministérios na noite desta segunda-feira (6) e pedem a adoção do voto impresso e a destituição dos ministros do STF edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Os manifestantes bolsonaristas que invadiram a Esplanada dos Ministérios na noite desta segunda-feira (6) estão preparados para permanecer acampados no local e que só irão retornar para casa após terem suas reivindicações atendidas. De acordo com reportagem do Metrópoles, as principais reivindicações são a adoção do voto impresso e a destituição dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Aqui, a gente não fala pela gente, tem de ver a atitude de todos. Estou preparado para ficar vários dias”, disse o técnico em edificação Beneur Diogo Miguel. “A apelação é porque o STF está atrasando o país, eles estão soltando os bandidos”, completou.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE