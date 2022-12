Bolsonaristas envolvidos em atos de vandalismo em Brasília não foram identificados

A Secretaria de Segurança Pública do DF informou que as forças de segurança trabalham de forma integrada para identificá-los edit

Carta Capital - Os bolsonaristas que promoveram atos de vandalismo em Brasília ainda não foram identificados pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal sete dias após o ocorrido.

Na ocasião, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) atearam fogo em ônibus e carros e promoveram outros danos ao patrimônio público fazendo uso de pedras e pedaços de madeira. Eles também estavam com os rostos cobertos.

Até o momento, ninguém foi preso. Em entrevista ao Metrópoles, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Júlio Danilo, afirmou que ‘todas as imagens e [todos os] vídeos disponíveis foram encaminhados às polícias judiciárias, que estão trabalhando para identificar e responsabilizar os envolvidos’. Acrescentou ainda que as forças de segurança trabalham de forma integrada para identificar os envolvidos.Leia a íntegra na Carta Capital.

