Bolsonaristas fazem ato sem máscaras na Esplanada (vídeo)

247 - Com a maioria não utilizando a máscara de proteção contra a Covid-19, o que desrespeita o decreto distrital que obriga o uso do equipamento de proteção, um grupo de apoiadores estão reunidos, neste domingo (19), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, para mais um ato de apoio a Jair Bolsonaro. A informação é do site Metrópoles.

Entre os apoiadores estão os 'Evangélicos Fechados com Bolsonaro', que fizeram uma passeata para pedir pela saúde do chefe do Executivo, que disse que foi contaminado pela Covid.

O grupo caminhou da Biblioteca Nacional até a Praça dos Três Poderes onde encontraram um outro grupo que se reunia a favor de Bolsonaro. No local, ocorrerá um momento de oração em prol de Bolsonaro.

AGORA: Desrespeitando decreto do Distrito Federal, manifestantes protestam sem máscara em Brasília. Alô, autoridades!! pic.twitter.com/gG1qYe9aMw — gente de mal (@gentedemal) July 19, 2020

