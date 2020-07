Bolsonaristas fazem passeata pelo ‘porte de armas já’ em Brasília

Um ato realizado nesta quinta-feira (8) na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, reuniu apoiadores de Jair Bolsonaro em torno da flexibilização do porte de armas edit

247 - Um ato realizado nesta quinta-feira na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, reuniu apoiadores de Jair Bolsonaro em torno da flexibilização do porte de armas.

Segundo a coluna Radar, do portal Veja, os ‘armamentistas’, concentrados em frente à Catedral Metropolitana, empunhavam faixas com pedidos de “armas para o cidadão de bem” e pleitos para que o estatuto do desarmamento seja revogado.

A coluna também informou que, ao longo do protesto, que seguiu até o Congresso Nacional, uma ‘manifestante’ portando panfletos com pedidos de intervenção militar, que são inconstitucionais, foi retirada pelos próprios organizadores.

