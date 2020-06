Bolsonaristas fazem 'via crúcis' na Esplanada e voltam a atacar STF

Com uma cruz gigante, bolsonaristas simularam uma "via crúcis" em defesa de Jair Bolsonaro, empunhando bíblias e bandeiras do Brasil edit

247 - Bolsonaristas voltaram a realizar ato em Brasília neste domingo (21) pedindo o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito das fake news, e fazendo ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF). As torcidas organizadas e movimentos antifacistas também realizam ato na Esplanada dos Ministérios.

Com uma cruz, símbolo cristão, bolsonaristas simularam uma "via crúcis" em defesa de Jair Bolsonaro. Empunhando Bíblias e bandeiras do Brasil, o grupo seguiu um trio elétrico que guiou a manifestação também exibia uma cruz e a mensagem "Jesus. A paz que liberta".

De acordo com reportagem do UOL, diferentemente de atos anteriores em favor de Bolsonaro, não é possível observar com facilidade se há ou não faixas e cartazes dando voz a pautas antidemocráticas, como fechamento da Corte constitucional e do Congresso.

Outro fato que demonstra uma sinalização do recuo do governo é que nem Bolsonaro, nem nenhum representante do governo compareceu até agora. Numa atividade que não estava na agenda, Bolsonaro viajou pela manhã para participar de um funeral de um militar.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.