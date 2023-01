Bolsonaristas golpistas invadem Câmara e Senado

Informação foi confirmada pelo presidente interino do Senado Federal, Veneziano Vital do Rêgo edit

247 - Bolsonaristas golpistas conseguiram invadir o prédio do Congresso Nacional.

De acordo com o que disse o presidente interino do Senado Federal, Veneziano Vital do Rêgo, à CNN Brasil, os criminosos conseguiram entrar na Casa.

Também foi invadido o Salão Verde da Câmara dos Deputados.

