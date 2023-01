Bolsonaristas golpistas promovem terrorismo no Palácio do Planalto

Grades foram derrubadas e vidros do prédio quebrados edit

247 - Após conseguirem invadir o Congresso Nacional, bolsonaristas golpistas tentam invadir o Palácio do Planalto.

Do lado de fora, eles promovem vandalismo e terrorismo.

Os criminosos furaram o bloqueio no entorno do prédio, ultrapassaram as grades e já quebraram vidros da sede da Presidência da República.

