Bolsonaristas montam acampamento em Brasília e mantêm faixas de ataques ao STF

Um ônibus com com a bandeira do Brasil, um carro e cerca de dez barracas estão no local, onde foram estendidas faixas com frases antidemocráticas edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Na semana seguinte às manifestações do 7 de setembro, apoiadores do presidente Bolsonaro montaram acampamento no Parque da Cidade, em Brasília. Um ônibus com com a bandeira do Brasil, um carro e cerca de dez barracas estão no local, onde foram estendidas faixas com frases antidemocráticas. As mensagens pregam a destituição de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e a “criminalização do comunismo”. A informação é da jornalista Bela Megale, em sua coluna no jornal O Globo.

Parte dos cartazes ainda têm a data de 7 de setembro, o que aponta que foram usados nos atos. O grupo pendurou camisetas e bandeiras do Brasil pelo local. A coluna questionou o governo do Distrito Federal se o grupo tem permissão para acampar na área, mas ainda não teve retorno.

PUBLICIDADE