Bolsonaristas podem ter lucrado mais de R$ 100 mil com atos antidemocráticos

Segundo a Procuradoria-Geral da República, manifestações viraram "negócio lucrativo". Sites bolsonaristas podem ter lucrado, especialmente, com a transmissão de atos que tiveram a participação do presidente

247 - Aliados de Jair Bolsonaro aparentemente transformaram os atos antidemocráticos realizados recentemente no País em um "negócio lucrativo". É o que indica o inquérito da Procuradoria-Geral da República que investiga o caso.

De acordo com o documento, ao qual a CNN teve acesso , a suspeita é que parlamentares, empresários e donos de sites bolsonaristas atuam em conjunto e de forma orquestrada. Na semana passada, eles foram alvo de busca e apreensão em uma operação sobre o tema.

Eles podem ter lucrado mais de R$ 100 mil com a divulgação desses atos, de acordo com a PGR. Sites bolsonaristas podem ter ganhado especialmente com a transmissão de atos que tiveram a participação de Bolsonaro. Há indícios de que os alvos passaram a disseminar “mensagens apelativas” em redes sociais em busca de dinheiro.

A PGR também apontou uso da cota parlamentar por quatro deputados para divulgar os atos. Segundo reportagem do jornal O Globo , eles usaram até R$ 30,3 mil em repasses de verba pública para divulgar as manifestações.

