Bolsonaristas resgatam vídeo de Nunes Marques criticando Fachin após chacina no Rio. Assista

Os dois ministros do STF falaram sobre medidas de combate à violência policial no País

247 - No mesmo dia em que uma operação policial deixou 19 mortos na zona norte da cidade do Rio, nessa quinta-feira (21), bolsonaristas resgataram um vídeo sobre discordâncias entre os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Nunes Marques e Edson Fachin sobre medidas de combate à violência policial no País. Em 2020, Fachin proibiu a realização de ações policiais durante a pandemia no Rio.

Em debate no dia 2 de fevereiro, Nunes Marques afirmou: "faço a indagação, e isso me causa preocupação, das notícias que chegam até nós do que eventualmente pode ter ocorrido neste período em que as operações foram obstadas (...)"

O ministro Edson Fachin interrompeu: "V. Exa. me desculpe (...), é preciso ter muita cautela para fazer ilações".

"A ilação, nem cheguei a fazer. Mas vou fazer", respondeu Marques. "Não temos informações concretas, mas certamente saberemos o futuro. Quando a autoridade policial adentrar essas áreas, saberemos se essas notícias são apenas replicações de notícias de jornais. Não temos elemento que venha a comprovar que existe ou não o fortalecimento das milícias, do crime organizado nessas comunidades em que não houve intervenção das autoridades policiais".

Ministro Nunes Marques dando recado ao Min. Edson Fachin pela decisão monocrática em proibir OPERAÇÕES de AUTORIDADES POLÍCIAS nas comunidades do Rio de Janeiro atendendo um pedido do PSB por conta da pandemia. Veja! 👇 pic.twitter.com/78PgQOko5T CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 21, 2022

