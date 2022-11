Bolsonaristas, Zambelli, Nikolas e Silveira incitam golpe de Estado

Apoie o 247

247 - O deputados Carla Zambelli (PL), Nikolas Ferreira (PL) e Daniel Silveira (PTB) estão incitando um golpe de Estado a extremistas que vêm bloqueando rodovias em todo o país.

Em suas redes sociais, Zambelli incitou apoiadores a permanecerem com os bloqueios golpistas nas rodovias mesmo depois da ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as PMS para que liberassem as vias ocupadas ilegalmente pelos extremistas.

“Moraes acha que tem o poder de decidir funções do Executivo. Não tem. Ordens ilegais não se cumprem”, disse Zambelli nesta segunda-feira (31) chamando os extremistas de “ativistas”.

Nikolas Ferreira, o deputado mais votado nesta eleição e que não questionou esse resultado, escreveu na segunda-feira (31/10) que “soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde”, enquanto extremistas bloqueavam dezenas de rodovias em todo o país.

Já o deputado Daniel Silveira, que foi condenado pelo STF por ameaçar ministros e atacar a democracia, enviou um áudio em que volta a acusar, sem provas, um “golpe” nas urnas.

“Não adianta agora a reclusão de todos nós, a reclusão dele nos dá um recado claro. Golpe, não. Nós sofremos um golpe por um algoritmo, sistema que se perpetua há 26 anos, desrespeitando princípios constitucionais basilares. O silêncio do presidente diz muito. Talvez aquele ‘eu autorizo’ deve ser para você se autorizar. Agora é o momento”, afirmou Silveira, que foi derrotado na eleição para o Senado.

