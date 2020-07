Bolsonaro admite eficácia do isolamento, apesar de não cumprir: 'não dá para evitar pandemia se você não ficar isolado'

247 - Em fala a apoiadores nesta quinta-feira (23) no Palácio do Alvorada, Jair Bolsonaro cometeu um ato falho e admitiu a eficácia do isolamento social como medida de combate ao coronavírus, mesmo se mostrando contra a estratégia desde o início da pandemia e descumprindo as orientações de autoridades sanitárias.

Com o Brasil registrando mais de 80 mil mortes por Covid-19, Bolsonaro também falou que não há como evitar o avanço da pandemia e chegou a dizer que ninguém morreu por falta de atendimento médico no País.

Respondendo a um apoiador que comentou o número de mortes na Argentina, Bolsonaro disparou que "isso não tem nada a ver. A questão da pandemia não tem como, não existe como evitar se você não ficar isolado em um canto aí, aí você pode evitar. Fora isso, quem está vivendo em sociedade mais cedo ou mais tarde vai pegar. Não tem como evitar morte no tocante a isso. No Brasil ninguém morreu, pelo que eu tenho conhecimento, por falta de atendimento médico, ninguém morreu. Todos os recursos o governo repassou aos estados e municípios".

Jair Bolsonaro afirmou ainda que há estudos internacionais que apontam para a inexistência de risco de contaminação para outras pessoas por parte de alguém com o coronavírus desde que o paciente já esteja isolado por 14 dias. "Tem protocolo internacional que depois do 14º dia, mesmo dando presença de vírus, a pessoa pode trabalhar. Mas comigo, se eu sair daqui sem dar negativo... [inaudível]. Nos próximos dias eu faço mais um teste. A vantagem é que eu estou livre já né".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.