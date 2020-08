Bolsonaro almoça com parlamentares do Centrão e faz convite a deputado do DEM

Reunião serviu para celebrar as pesquisas favoráveis a Jair Bolsonaro e para o convite ao deputado Marcos Rogério (DEM) para ocupar o cargo de vice-líder do governo no Congresso Nacional edit

247 - Jair Bolsnonaro organizou nesta quarta-feira (19) no Palácio do Planalto um almoço entre ministros e parlamentares do Centrão. O responsável pelo cardápio - que contou com leitoa à pururuca, feijão tropeiro, paçoca e salada verde - foi o deputado Fábio Ramalho (MDB).

No encontro, Jair Bolsonaro aproveitou para convidar o deputado Marcos Rogério (DEM) para ocupar o cargo de vice-líder do governo no Congresso Nacional.

O almoço "serviu para celebrar a alta na popularidade do presidente e sua aliança com o centrão", segundo a jornalista Daniela Lima.

“Parecia confraternização de fim de ano. Bolsonaro estava lá, leve, feliz, com aquele jeitão bonachão dele”, disse ao O Antagonista um dos que participaram do almoço.

Estavam presentes os ministros Tarcísio de Freitas (Infraestrutura), Braga Netto (Casa Civil), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência), Tereza Cristina (Agricultura), Ernesto Araújo (Relações Exteriores) e Fábio Faria (Comunicações).

Foram também os senadores Ciro Nogueira (PP), os emedebistas Eduardo Braga, Márcio Bittar e Fernando Bezerra Coelho, Marcos Rogério (DEM), Flávio Bolsonaro (Republicanos).

Os deputados Arthur Lira (PP), Ricardo Barros (PP), Vitor Hugo (PSL), Hélio Lopes (PSL) e Eduardo Bolsonaro também estavam presentes.

