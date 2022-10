Bolsonaro anuncia live de 22 horas com Neymar, Zema, Sergio Moro e Malafaia

"Vamos ouvir o Neymar, personalidades do Brasil todo", disse o ocupante do Planalto edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) anunciou nessa sexta-feira (21) que, a partir das 17h deste sábado (22), faz uma superlive com a presença do jogador Neymar, do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), do ex-juiz Sergio Movo (Podemos-PR) e do pastor Silas Malafaia. A informação foi publicada pelo jornal O Tempo.

"Queria anunciar a todos que amanhã, às 17h, teremos uma superlive. Pode ter certeza de que bateremos o recorde mundial de participação. Presentes, obviamente, o presidente da República, o nosso Neymar, Sergio Moro, o governador Zema, Tarcísio (Gomes de Freitas, ex-ministro da Infraestrutura), candidato em São Paulo, líderes religiosos, (o pastor) Silas Malafaia, entre tantas e tantas pessoas. Eu participarei da primeira hora da live. Ela durará 22h. Participe, pelo menos no começo. É muito importante. Vamos ouvir o Neymar, personalidades do Brasil todo", disse Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.