Bolsonaro apela para nova baixaria e insinua que autoridades são chantageadas por questões sexuais para atacá-lo

247 – Acossado pelo ronco das ruas e pelos mais de 120 pedidos de impeachment, Jair Bolsonaro, que é acusado pelos maiores juristas do Brasil de ter cometido dezenas de crimes de responsabilidade no exercício do cargo, apelou mais uma vez e insinuou que seus adversários só o criticam em razão de supostos escândalos sexuais. Confira sua sequência de tweets:

- Essa prática de chantagem, muito utilizada em Cuba, se encontra na página 143 do livro "A vida secreta de Fidel" de Juan Reinaldo Sánchez. pic.twitter.com/3bRtAhLRsw — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 5, 2021





- Quando nada têm contra seu alvo principal, vão para cima de filhos, parentes, e amigos do mesmo.



- Inquéritos e acusações absurdas, ... Daí quebram sigilos, determinam buscas e apreensões, decretam prisões arbitrárias, etc... — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 5, 2021

