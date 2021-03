Bolsonaro apresenta comitiva que vai a Israel para ver spray anti-Covid (vídeo)

Luiz Prisco, Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) visitou a Base Aérea de Brasília na manhã deste sábado (6/3). Ele foi se encontrar com a comitiva brasileira que embarca para Israel. Na pauta do grupo está um spray nasal para o combate à Covid-19 em estudo no país. O medicamento é a nova aposta do chefe do Executivo.

Compõem o grupo o Secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Marcelo Morales, o Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, o Secretário Especial de Comunicação Social, Fábio Wajngarten, o assessor especial para assuntos internacionais do Planalto, Filipe Martins, e os deputados federais Eduardo Bolsonaro e Hélio Negão.

