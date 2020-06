Bolsonaro articula distribuição de cargos para o Centrão como forma de blindar Flávio no Senado

As conversas com os senadores envolvem um possível apoio do governo à reeleição de Davi Alcolumbre (DEM) para a presidência do Senado. A medida vai no mesmo sentido da estratégia de Bolsonaro de distribuir cargos na Câmara de Deputados para impedir o avanço de um processo de impeachment contra ele edit

247 - O governo federal intensificou as negociações no Senado para distribuir cargos em meio a uma crise envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, que é alvo de investigações judiciais.

Enquanto isso, a oposição recolhe assinaturas para outra CPI no Congresso e pressionam o Conselho de Ética do órgão para abrir um processo de cassação do senador, filho de Jair Bolsonaro.

Apesar da vitória na mudança da instância que julga o processo da “rachadinha” na Alerj, o Planalto avalia que é necessário construir uma blindagem no Senado para salvar Flávio, informa reportagem do jornal Estado de S. Paulo.

A medida vai no mesmo sentido da estratégia de Bolsonaro de distribuir cargos na Câmara de Deputados para impedir o avanço de um processo de impeachment contra ele.

Segundo informa a reportagem, as conversas com os senadores envolvem um possível apoio do governo à reeleição de Davi Alcolumbre (DEM) para a presidência do Senado. As eleições estão marcadas para fevereiro de 2021.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.