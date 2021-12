Bolsonaro assina indulto de Natal com benefício a policiais e militares

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) assinou nesta sexta-feira, 24, o indulto de Natal, contemplando especificamente policiais, militares das Forças Armadas e agentes de segurança pública que cometeram crimes menores ou culposos (sem intenção), mesmo fora de serviço.

O indulto natalino, editado pelo presidente todos os anos, é um perdão de penas aplicadas por instâncias judiciais e abrange o período até 25 de dezembro de 2021. O indulto deste deve ser publicado neste sábado, 25, em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

“Esse é o terceiro ano consecutivo que o presidente concede perdão no Natal a policiais (federais, civis e militares) e membros das Forças Armadas condenados por crimes culposos. A medida se estende a bombeiros militares. Todas as funções fazem parte da base de apoio político a Bolsonaro, que fez carreira na política, em especial no Congresso Nacional, com diálogo direto com tais categorias”, lembra reportagem do Uol.

