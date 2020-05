Bolsonaro assina MP de reajuste em salários de policiais e bombeiros do DF

247 - Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira, 26, uma medida provisória que reajusta os salários de bombeiros e policiais civis e militares do Distrito Federal. Ao lado dele, no Palácio do Planalto, estavam o vice-governador do DF, Paco Britto (Avante), o secretário de Segurança, Anderson Torres, o senador Izalci Lucas (PSDB-DF) e o ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF), que articularam a medida.

A deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF) e o presidente do Senado, Davi alcolumbre (DEM-AP) também estiveram presentes.

A MP prevê 8% de reajuste para policiais civis e 25% na gratificação da Vantagem Pecuniária Especial (VPE) dos militares, gerando uma recomposição de também 8% para os bombeiros e PMs.

O aumento salarial para policiais e militares vai na contramão do que está sendo realizado pelo governo federal, que congelou o salário de uma grande parcela dos servidores públicos, a “granada no bolso do inimigo”, segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, em reunião ministerial do 22 de abril, divulgada em vídeo pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

