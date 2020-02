Bolsonaro assina reforma administrativa e servidor poderá ter filiação partidária

247 - Jair Bolsonaro assinou a proposta de reforma administrativa, que terá, entre os pontos mais polêmicos, o fim da proibição ao servidor público de se filiar a partido político, informa O Estado de S.Paulo nesta sexta-feira (21). A matéria será enviada ao Congresso depois do carnaval.

"Equipe econômica e lideranças do governo no Congresso vão intensificar a articulação política em prol de 12 propostas tidas como prioritárias para a agenda econômica. A lista foi apresentada a Bolsonaro e inclui, além da reforma administrativa, a reforma tributária, a autonomia do Banco Central, o marco legal de cabotagem, nova lei do gás, privatização da Eletrobrás, PEC do Pacto Federativo, PEC dos Fundos Públicos, PEC Emergencial, marco legal do saneamento, alteração do regime de partilha e o marco legal do setor elétrico", diz a reportagem.