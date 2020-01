Bolsonaro cancela visita ao Porto de Santos e antecipa retorno a Brasília

Depois de um período de descanso no litoral paulista, Jair Bolsonaro decidiu antecipar sua volta à Brasília, pousando em Brasília por volta das 17h (a ideia original era chegar na terça-feira pela manhã). O retorno antecipado deve-se ao cancelamento da visita que ele faria ao porto de Santos edit

247 - Depois de um período de descanso no litoral paulista, Jair Bolsonaro decidiu antecipar sua volta à Brasília, pousando em Brasília por volta das 17h (a ideia original era chegar na terça-feira pela manhã). O retorno antecipado deve-se ao cancelamento da visita que ele faria ao porto de Santos.

A reportagem do portal Uol destaca que "o cancelamento ocorre após o presidente ter protagonizado uma disputa pública com o governador de São Paulo, João Doria. Na transmissão online, ele acusou o tucano de estar “completamente desinformado” sobre a privatização do porto de Santos. Doria havia dito que os portos de Santos e de São Sebastião serão desestatizados neste ano. O Ministério da Infraestrutura já havia negado a informação."

A matéria ainda acrescenta que "a pasta ressaltou que as privatizações seguem previstas para 2021 e não há como fazer as concessões antes desse prazo. Desde que Doria sinalizou interesse em disputar o Palácio do Planalto em 2022, o presidente, que avalia disputar uma reeleição, tem feito críticas públicas ao tucano."