Bolsonaro chama depoimento de Moro de "mentira deslavada" e nega ter pedido relatórios

247 - Em declaração à imprensa nesta terça-feira, 5, Jair Bolsonaro chamou o ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, de mentiroso. Ele disse que a afirmação de Moro, em seu depoimento ao STF, que ele pedia acesso a inquéritos confidenciais da Polícia Federal é uma “mentira deslavada”. “Eu não preciso de acesso à investigações. É só ligar na Globo. Vaza tudo para lá”, ressaltou.

A declaração foi feita logo após Bolsonaro afirmar que o ex-juiz da Lava Jato vazava “há muito tempo” informações confidenciais para a Rede Globo e reforçou que “isso é crime federal”.

Bolsonaro procurou desmentir a acusação de tentativa de interferir na PF do Rio de Janeiro - que foi denunciada por Moro. Bolsonaro divulgou seu celular ao vivo, mostrando que de fato enviou matéria do Antagonista sobre investigações contra deputados do PSL (seu antigo partido), mas reforçou que o próprio ministro afirmou que isso era uma “fofoca”.

Em sua declaração, além de acusar Moro de mentiroso, atacou Lula e Joice Hasselmann e disse que nenhum de seus filhos “está investigado pela PF”, e que portanto não teria interesse em interferir nas investigações.

