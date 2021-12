Bolsonaro comanda forró e diz que é proibido usar máscara no Planalto (vídeo)

Presidente é um crítico assíduo do equipamento de proteção. Ele já pediu para que o Ministério da Saúde estudasse a desobrigação do item edit

Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta segunda-feira (13/12) que é “proibido” usar máscara dentro do gabinete presidencial, no Palácio do Planalto. O equipamento de proteção é recomendado por autoridades nacionais e internacionais como forma de evitar a transmissão da Covid-19.

A fala do presidente foi feita durante uma apresentação de forró, no terceiro andar do prédio da Presidência. O momento foi transmitido pelas redes sociais do presidente.

Na transmissão, é possível ver Bolsonaro apontando para alguém e dizendo: “Aqui é proibido usar máscara”. Em resposta, o presidente escuta: “Eita”. Na sequência, o chefe do Executivo federal diz: “Filma mesmo, filma”.

“Aqui é proibido máscara”. Bolsonaro, Jair pic.twitter.com/1TBjiQfW6G — Lino Bocchini (@linobocchini) December 13, 2021

