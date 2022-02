Bolsonaro comemora que, em seu governo, 'não foi demarcada terra indígena' e que tirou dinheiro de 'ONGs do MST'

Apoie o 247

247 - Em conversa com apoiadores nesta sexta-feira (11), Jair Bolsonaro resolveu comemorar o fato de que nenhuma terra indígena foi demarcada no governo dele. "No meu governo, nenhuma terra indígena foi demarcada. Já temos 14% do Brasil demarcado", afirmou. O relato foi publicado pelo portal R7.

Bolsonaro também celebrou ter retirado dinheiro do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra). "Não tem mais MST. Número de invasões é menos de dez por ano e resolvido rapidamente. Demos o porte de armas para o fazendeiro. Sempre defendi o povo bem armado", disse.

Está em análise no Senado um projeto de lei que altera o Estatuto do Desarmamento, aprovado na Câmara dos Deputados em novembro de 2019. O governo pretende flexibilizar o acesso a armas por parte de CACs (caçadores, atiradores e colecionadores).

