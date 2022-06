Bolsonaro confirma que servidores não terão reajuste neste ano

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) confirmou nesta segunda-feira (13) que não haverá reajuste para servidores neste ano. A categoria rejeitou o aumento de 5% oferecido pelo governo. A Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União (Fenajufe) quer um reajuste de 19% para repor as perdas inflacionárias desde 2019.

Bolsonaro disse, no entanto, que o governo estuda a possibilidade de dobrar o valor do auxílio-alimentação de todas as categorias em 2022.

"Lamentavelmente, não tem reajuste para servidor. Nós estamos tentando agora, que tem que vencer legislação eleitoral, dobrar, no mínimo, o valor do auxilio-alimentação", disse à imprensa, em frente ao Palácio do Planalto.

