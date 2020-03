Bolsonaro congela acordo e espera apoio para manter vetos ao Orçamento impositivo

247 - Jair Bolsonaro congelou o acordo para que o governo retome parcela dos R$ 30,1 bilhões do chamado Orçamento impositivo, criado em 2015 e que obriga o Executivo a pagar emendas de parlamentares. Um grupo de senadores considerados independentes anunciou votar com o governo. Eles podem ajudar a manter o veto e tirar a autonomia do Congresso sobre os gastos da União.

"Não existem mecanismos claros de transparência e fiscalização na definição de prioridades para a distribuição desses recursos", afirmou o senador Eduardo Girão (Podemos-CE).

O líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse que votará a favor do veto. "O Parlamento já executa 51% do Orçamento da União, não é adequado aumentar. Isso é, na prática, uma emenda do parlamentarismo", afirmou. Os relatos foram publicados no jornal Folha de S.Paulo.

Senadores do MDB também estariam a favor do veto.

Nesta segunda-feira (2), Bolsonaro tratará do assunto com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Os ministros Paulo Guedes (Economia) e Luiz Eduardo Ramos )Governo) deverão participar da reunião.