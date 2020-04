Bolsonaro desarticula ações para combate ao coronavírus, diz líder do PT

O líder da bancada do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE), médico sanitarista, defende "uma maneira, através dos governadores e lideranças dos demais poderes, de criar uma agenda sanitária, econômica e social para reduzir os danos da pandemia". E acrescenta: Bolsonaro "passa o tempo todo desarticulando e desorganizando as ações de enfrentamento do coronavírus" edit

247 - O líder da bancada do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE), médico sanitarista, critica a gestão de Jair Bolsonaro durante a epidemia do coronavírus. O parlamentar também defende "uma maneira, através dos governadores e lideranças dos demais poderes, de criar uma agenda sanitária, econômica e social para reduzir os danos da pandemia". De acordo com dados oficiais do Ministério da Saúde, o País possui mais de 12 mil casos confirmados e 567 mortes.

"Neste momento em que vivemos uma situação grave na saúde pública mundial por conta da pandemia, no Brasil vivemos algo ainda pior porque quem deveria liderar a mobilização dos recursos e dos meios para proteger a vida, que é o presidente, passa o tempo todo desarticulando e desorganizando as ações de enfrentamento do coronavírus", afirma.

Em pronunciamento feito em cadeia nacional, semanas atrás, Bolsonaro chegou a classificar a doença como "gripezinha" e tem relutado em adotar as medidas de contenção do vírus recomendadas pela OMS.

"Temos que encontrar uma maneira, através dos governadores e lideranças dos demais poderes, de criar uma agenda sanitária, econômica e social para reduzir os danos da pandemia", avalia o Carvalho.

Confira a íntegra da entrevista:

PT – O Dia Mundial da Saúde ganha uma importância ainda maior em decorrência da pandemia do novo coronavírus e as declarações do presidente Jair Bolsonaro tem ido exatamente na contramão do que prega a OMS para a contenção da pandemia e a preservação da saúde, um dos motes do Dia Mundial da Saúde. Qual a avaliação que o senhor faz desse momento?

Senador – Neste momento em que vivemos uma situação grave na saúde pública mundial por conta da pandemia, no Brasil vivemos algo ainda pior porque quem deveria liderar a mobilização dos recursos e dos meios para proteger a vida, que é o presidente, passa o tempo todo desarticulando e desorganizando as ações de enfrentamento do coronavírus. Temos que encontrar uma maneira, através dos governadores e lideranças dos demais poderes, de criar uma agenda sanitária, econômica e social para reduzir os danos da pandemia.

PT – A maioria das nações tem adotado e defendido as ações de confinamento horizontal, ou seja, com a adoção da quarentena em massa de cidadãos como medida efetiva contra a disseminação do vírus. O senhor que é médico sanitarista tem feito duras críticas ao governo. Para o senhor, qual o caminho deve ser adotado para que tenhamos uma mitigação dos casos no País?

Senador – A preservação da quarentena, a intensificação do isolamento social nos moldes que foram definidos no Brasil, a garantia da renda mínima para toda a população vulnerável, suporte às empresas e aos trabalhadores formais para manter a nossa base produtiva apta à retomada da atividade econômica pós-pandemia.

PT – Na avaliação do senhor, qual o caminho para que possamos resguardar a população brasileira na tentativa de garantir uma melhor qualidade de vida e preservar a saúde dos cidadãos, como prega o Dia Mundial da Saúde?

Senador – Imediatamente é garantir renda para o povo. No passo seguinte, seguir as orientações da ciência no combate à pandemia no resto do mundo. As medidas de segurança estão amplamente disseminadas. E temos ainda, os exemplos dos outros países.

PT – O ministro da Saúde reconheceu que o Brasil depende de aproximadamente 95% de Equipamentos de Proteção Individual importados da China. O senador Paulo Paim relatou na última semana ter recebido queixas na Comissão de Direitos Humanos sobre a falta desses insumos nos hospitais brasileiros. Qual a importância de retomada do projeto do PT de incentivo à produção nacional, a exemplo do projeto que havia durante os governos do PT no setor naval?

Senador – A pandemia tem mostrado aos países a importância de ter um setor industrial diversificado com capacidade de atender a demanda interna de diversos segmentos para evitar o risco de desabastecimento em momentos críticos como estamos vivendo agora. Esta é uma face da globalização que deixa diversos países em situação de grande dificuldade para atender a sua própria população. O PT enquanto governo, soube investir na indústria naval, na aeronáutica, petroquímica, entre outras, e na saúde, estimulou a incorporação de tecnologia na produção de medicamentos em laboratórios públicos. Ou seja, executou políticas que trouxe ganhos reais para os brasileiros.

*Com informações do PT no Senado

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso