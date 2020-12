Bolsonaro desiste do Aliança pelo Brasil e anuncia filiação a partido para março

Ele preferiu não divulgar, porém, o partido ao qual pretende se filiar, mas citou o PP e o PTB. "Tem meu ex-partido, o Progressistas, me convidando, fiquei muito honrado, o PTB também me convidou, estou muito honrado também, e tem outros partidos pequenos edit

247 - Jair Bolsonaro admitiu nesta terça-feira (15), segundo o jornal O Globo, que a criação do Aliança pelo Brasil não deve sair do papel e que, até março de 2021, deve anunciar sua filiação a um partido com o qual, segundo ele, já existem negociações.

"Eu tenho falado que mais ou menos em março eu defino. Eu acho que o partido que nós começamos a formar vai ser difícil a formação, é muito burocratizado, é complicado fazer um partido. Se fosse cinco ou seis anos atrás, se tivesse pensado isso lá atrás, eu teria um partido para mim", disse.

Bolsonaro não conseguiu reunir nem 10% das 492 mil assinaturas necessárias para o registro do Aliança junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Perguntado sobre negociações com partidos, Bolsonaro preferiu guardar segredo "porque tudo pode acontecer". Mas, na sequência, citou o PP e o PTB. "Não posso falar o nome do partido porque tudo pode acontecer. Então em março eu devo definir o partido para mim. Tenho vários partidos que estão me convidando. Tem meu ex-partido, o Progressistas, me convidando, fiquei muito honrado, o PTB também me convidou, estou muito honrado também, e tem outros partidos pequenos".

